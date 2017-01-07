В результате ДТП в Марокко сгорели заживо десять человек

По сообщению агентства, на 41-м километре трассы, следующей в город Агадир, произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, после чего машины охватил огонь. В результате происшествия 10 человек погибли и 22 получили ранения. Серьезно пострадавшие были эвакуированы на вертолете в Марракеш. Остальные были госпитализированы в Агадире.