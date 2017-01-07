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16:39 (мск), источник: ТАСС

В результате ДТП в Марокко сгорели заживо десять человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Десять человек сгорели заживо в результате автомобильной аварии на юге Марокко. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению агентства, на 41-м километре трассы, следующей в город Агадир, произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, после чего машины охватил огонь. В результате происшествия 10 человек погибли и 22 получили ранения. Серьезно пострадавшие были эвакуированы на вертолете в Марракеш. Остальные были госпитализированы в Агадире.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

Комментарии
1
Роман Виноградов
ГДЕ ИЛЬДАР ДАДИН?
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