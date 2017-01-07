Массовое ДТП на Александровской Фермы, среди участников — X5, XC90 и Panamera

«Есть пострадавшие. ДТП из 12 машин, — пишет участник группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” “ВКонтакте” под ником Сергуня Странник. — Насчитал 10 недешёвых авто. Больше досталось X5, “Порше” в хлам. Х5 лишился не только морды, но и уровня масла в двигателе и АПП. Если судить по тому, что “Порше” вошёл в XC90, то “Вольво” подтвердила, что самая безопасная, и вышла победителем. Повреждений меньше. Больше всего жалко в этой куче “Логана”, меньше всех пострадал. В замес попал, час простоял, теперь ещё будет по ГАИ бегать. Самый дешёвый авто в куче оказался».

«У меня на глазах всё началось. Первые столкнулись прямо перед мной. Хорошо, что дистанцию держал», — рассказывает Антон.

Многие автомобилисты сетуют, что на путепроводе скользко, что, правда, не отменяет вину водителей, не держащих дистанцию.