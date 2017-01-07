«Оранжевый» уровень опасности погоды объявлен в Москве в связи с сильными морозами

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — отмечается в сообщении. Такой же уровень действует для Костромской области. В остальных регионах Центрального федерального округа действует «желтый» уровень опасности в связи с холодами.

По данным синоптиков, в ближайшую ночь в Москве будет до минус 30 градусов, по области местами воздух остынет до минус 35 градусов.

В начале первой рабочей недели этого года ночью в Москве будет 26−28 градусов мороза, по области — от 25 до 30 градусов ниже нуля. Днем в столице — минус 17 — минус 19 градусов, в Подмосковье — от 16 до 21 градуса мороза.

Во вторник, 10 января, ночью в Москве ожидается от 17 до 19 градусов мороза, по области — от 16 до 21 градуса мороза, днем потеплеет до минус 10 — минус 12 градусов, по области — до минус 10 — минус 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 3−8 м/с.

Морозы изменили расписания самолетов и праздничных площадок.

Из-за морозов и противогололедной обработки взлетно- посадочных полос и самолетов в столичных аэропортах согласно онлайн-табло воздушных гаваней задерживаются более 80 рейсов, еще свыше 20 рейсов отменили. В Домодедово задержано на данный момент 53 рейса, один отменен, в Шереметьево ждут вылета 3 самолета, 21 рейс отменен.

В городе сегодня из-за мороза закрыты окружные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», работа центральных сокращена до 18 часов. 7 и 8 января отменены ледовые шоу на катке на площади Революции в центре столицы. Здесь сегодня должно было состояться балетное представление «Белоснежка», а в 19:00 планировали выступить олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Пункты обогрева и социальный патруль

Спасатели развернули пункты обогрева и раздачи горячего питания возле храмов и церквей, где сегодня проходили рождественские богослужения. Кроме того, теплые точки работают в местах народных гуляний. Столичный департамент социальной защиты усилил работу на улицах города в морозы.

«На территории Москвы в круглосуточном режиме работает мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль», созданная на базе Центра социальной адаптации «Люблино», — сообщили в департаменте. Здесь обратились к москвичам с просьбой сообщать на круглосуточную горячую линию социального патруля по телефонам 8−495−720−15−08, 8−499−357−01−80 о бездомных, замерзающих на улицах.

По некоторым данным, в городе за последние сутки получили обморожения более 60 человек.