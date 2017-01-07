В Харькове мужчина разбил витрину ювелирного магазина и вынес лоток с золотом. Об этом говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

Согласно сообщению, ограбление ювелирного магазина произошло вчера около 17:00 по ул. Конева, 1.

«Неизвестный разбил витрину ювелирного магазина, похитил лоток с золотыми изделиями и убежал. Во время совершения вышеуказанного преступления неподалеку находился экипаж патрульной полиции, который совместно с работниками частной охраны задержал злоумышленника», — отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.