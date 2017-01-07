Пожар на складе под Калининградом площадью 400 кв метров потушен

«Пожарные полностью справились с возгоранием на складах в 15.52 (16.52 мск). Все здание было объято огнем, это примерно 400 квадратных метров, сейчас будут проведены все подсчеты, устанавливаться причины пожара», — сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в складском помещении в поселке Прибрежное Гурьевского городского округа, обрушились конструкции кровли. Сообщение о сильном задымлении поступило в оперативные службы от очевидцев. Локализация пожара зафиксирована в 09.03 (10.03 мск). Пожар по рангу № 2 понижен до ранга 1 БИС. На месте происшествия работали 49 человек личного состава и 16 единиц техники. В 15 часов (16.00 мск) ранг пожара вновь был понижен, в тушении были задействованы семь единиц спецтехники и 21 человек. Пострадавших нет.