В Чернигове произошел крупный пожар на мебельном цехе

Пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове в ночь на субботу, сгорела кровля цеха на площади 1000 кв. м, 4 станки для изготовления мебели и материалы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Черниговской области, передает УНН.

Сообщение о пожаре цеха по изготовлению мебели, расположенного в производственном помещении по переулку Самоквасова 9-А в г. Чернигове, спасатели получили 6 января в 22:22. Охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по «101». В связи с поздним обнаружением и сообщением о пожаре, как отмечается, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара составила 1000 кв. м и существовала угроза распространения огня на другие части здания. Поэтому, к месту происшествия по повышенному номеру вызова были привлечены дополнительные силы и средства. Всего на тушение пожара было задействовано 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава. Спасатели в 23:35 локализовали пожар, а в 5:40 окончательно ликвидировали.

«В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха на площади 1000 кв. М., 4 станки для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита)», — говорится в сообщении. Указано, что причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.