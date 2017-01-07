В Чернигове произошел крупный пожар на мебельном цехе
Крупный пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове, в результате сгорела кровля здания и прочее оборудование.
Крупный пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове, в результате сгорела кровля здания и прочее оборудование.
Пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове в ночь на субботу, сгорела кровля цеха на площади 1000 кв. м, 4 станки для изготовления мебели и материалы. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре цеха по изготовлению мебели, расположенного в производственном помещении по переулку Самоквасова 9-А в г. Чернигове, спасатели получили 6 января в 22:22. Охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по «101». В связи с поздним обнаружением и сообщением о пожаре, как отмечается, на момент прибытия первых
«В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха на площади 1000 кв. М., 4 станки для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита)», — говорится в сообщении. Указано, что причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.