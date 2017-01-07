При взрыве в сирийском городе Аазаз погибли более 60 человек

По данным телеканала, заминированный автомобиль был взорван на оживленной рыночной площади у здания шариатского суда. По данным медицинских источников, получили ранения свыше 100 человек. Среди погибших и пострадавших большинство — мирные жители.

Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией, находится под контролем так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Она участвует вместе с турецкими войсками в антитеррористической операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Представители вооруженной оппозиции возложили ответственность за взрыв на запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

20 декабря 2016 года в сирийском городе Алеппо во время рождественских торжеств и празднования освобождения города от отрядов оппозиции произошел взрыв в христианском квартале Азизия. По данным военных, в результате произошедшего никто не пострадал.