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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

При взрыве в сирийском городе Аазаз погибли более 60 человек

Свыше 60 человек стали жертвами мощного взрыва, прогремевшего в городе Аазаз на севере Сирии. Об этом в субботу, 7 января, сообщает Al Arabya.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
Осада Алеппо

По данным телеканала, заминированный автомобиль был взорван на оживленной рыночной площади у здания шариатского суда. По данным медицинских источников, получили ранения свыше 100 человек. Среди погибших и пострадавших большинство — мирные жители.

Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией, находится под контролем так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Она участвует вместе с турецкими войсками в антитеррористической операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Представители вооруженной оппозиции возложили ответственность за взрыв на запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

20 декабря 2016 года в сирийском городе Алеппо во время рождественских торжеств и празднования освобождения города от отрядов оппозиции произошел взрыв в христианском квартале Азизия. По данным военных, в результате произошедшего никто не пострадал.

Комментарии
1
Александр д
какое перемирие с ублю дками
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Десятки людей погибли от взрыва сирийском Аазазе на границе с Турцией
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