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18:18 (мск), источник: РИА Новости

Теплоснабжение в Королеве восстановлено

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Теплоснабжение в подмосковном Королеве, нарушенное из-за аварии, восстановлено, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщали в администрации Королева, утром в микрорайоне Юбилейный Королева произошла авария на одном из участков теплосети центрального отопления, в результате чего без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы. Утечка теплоносителя была зафиксирована в 06.55. Уже в 07.20 по поручению главы города Александра Ходырева был развернут оперативный штаб по ликвидации аварии.

«В 17:30 7 января восстановлено теплоснабжение жилых домов в Королеве, нарушенное в связи с прорывом теплотрассы… В течение полутора часов после отключения было восстановлено теплоснабжение 44 МКД, пуск тепла в оставшихся 15 домах обеспечен в 17:30», — говорится в сообщении.

В помощь специалистам местных коммунальных предприятий были оперативно направлены бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы с необходимой спецтехникой. ​

По данным центра «Фобос», прошлая ночь в столичном регионе стала одной из самых холодных: в некоторых районах Московской области температура опустилась ниже отметки в минус 33 градуса. Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в Королеве сейчас достигает —28 градусов.

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