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18:25 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киевской области собаки загрызли насмерть участника АТО

В Киевской области четыре домашние собаки насмерть загрызли мужчину.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, это произошло сегодня утром в селе Кучаков Бориспольского района. «Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении. По данным полиции, собак застрелили из охотничьего оружия.

«Тела животных направили на ветеринарную экспертизу», — отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В свою очередь волонтер Светлана Шеповалова сообщила на своей странице в Facebook, что от нападения четырех алабаев погиб участник АТО Владимир Томилин.

«Владимир (участник АТО) вместе со своей дочкой утром возвращался домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена инвалид и престарелая мать», — написала она.

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