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18:46 (мск), источник: 365info.kz

Внедорожник сбил двух людей в Астане

Пытавшийся проехать на запрещающий сигнал светофора черный внедорожник спровоцировал серьезную аварию.

Источник: 365info.kz

Авто двигалось быстрее других машин и пыталось пересечь пешеходный переход несмотря на то, что машинам горел красный свет. В итоге джип врезался в другую машину, она отлетела и сбила двоих пешеходов. Они остались живы.

На видео заметно, как другие люди помогают пострадавшим встать на ноги. Видео появилось в сети 6 января.

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