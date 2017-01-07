Внедорожник сбил двух людей в Астане

Авто двигалось быстрее других машин и пыталось пересечь пешеходный переход несмотря на то, что машинам горел красный свет. В итоге джип врезался в другую машину, она отлетела и сбила двоих пешеходов. Они остались живы.

На видео заметно, как другие люди помогают пострадавшим встать на ноги. Видео появилось в сети 6 января.