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18:56 (мск), источник: Tengrinews

Учитель физкультуры убит в одной из школ Атырау

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Источник: Tengrinews

В одной школ Атырау найдено тело учитель физкультуры. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает «Ақ Жайық». Убийство произошло 5 января в школе № 16.

«По подозрению в убийстве, произошедшем в ходе совместного распития спиртных напитков, задержан 49-летний сантехник и по совместительству сторож школы № 16», — рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.

Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК («Убийство»).

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