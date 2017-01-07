Учитель физкультуры убит в одной из школ Атырау
Подозреваемый в убийстве уже задержан.
Подозреваемый в убийстве уже задержан.
В одной школ Атырау найдено тело учитель физкультуры. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщает «Ақ Жайық». Убийство произошло 5 января в школе № 16.
«По подозрению в убийстве, произошедшем в ходе совместного распития спиртных напитков, задержан 49-летний сантехник и по совместительству сторож школы № 16», — рассказала руководитель
Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК («Убийство»).