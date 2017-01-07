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20:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми загорелся пассажирский автобус

Водителю удалось потушить возгорание самостоятельно.

Автобус № 60 загорелся в центре Перми. Транспорт задымился во время движения.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, задымилась передняя часть автобуса. Водитель остановил автобус на ул. Попова, в районе городской эспланады. Он высадил пассажиров и начал тушить возгорание.

Возгорание удалось ликвидировать, никто из пассажиров не пострадал.

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