В центре Перми загорелся пассажирский автобус
Водителю удалось потушить возгорание самостоятельно.
Водителю удалось потушить возгорание самостоятельно.
Автобус № 60 загорелся в центре Перми. Транспорт задымился во время движения.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, задымилась передняя часть автобуса. Водитель остановил автобус на ул. Попова, в районе городской эспланады. Он высадил пассажиров и начал тушить возгорание.
Возгорание удалось ликвидировать, никто из пассажиров не пострадал.