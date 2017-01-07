Пастух насмерть замерз в Костанайской области

Тело пропавшего обнаружили в Амангельдинском районе 4 января. «По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле “Нива Марш Бронто” и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров.



Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег», — рассказали в Северном аэромобильном поисково-спасательном отряде. В ста метрах от животного в кустах под снегом спасатели нашли замерзшего человека. Конец 2016 и начало 2017 — сложный период для спасателей Костанайской области. Обильные снегопады и морозы бросают людям постоянные вызовы. В поселке Ударник представители ДЧС вызволили из снежного плена автомобиль, в котором было 10 человек — взрослые и дети.



Все они здоровы.