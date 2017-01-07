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19:55 (мск), источник: 365info.kz

Пастух насмерть замерз в Костанайской области

Сначала нашли лошадь с вмерзшими в снег поводьями, а потом и всадника, сообщает Alau.kz.

Источник: 365info.kz

Тело пропавшего обнаружили в Амангельдинском районе 4 января. «По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле “Нива Марш Бронто” и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров.

Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег», — рассказали в Северном аэромобильном поисково-спасательном отряде. В ста метрах от животного в кустах под снегом спасатели нашли замерзшего человека. Конец 2016 и начало 2017 — сложный период для спасателей Костанайской области. Обильные снегопады и морозы бросают людям постоянные вызовы. В поселке Ударник представители ДЧС вызволили из снежного плена автомобиль, в котором было 10 человек — взрослые и дети.

Все они здоровы.

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