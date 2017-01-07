Пастух насмерть замерз в Костанайской области
Сначала нашли лошадь с вмерзшими в снег поводьями, а потом и всадника, сообщает Alau.kz.
Сначала нашли лошадь с вмерзшими в снег поводьями, а потом и всадника, сообщает Alau.kz.
Тело пропавшего обнаружили в Амангельдинском районе 4 января. «По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле “Нива Марш Бронто” и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров.
Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег», — рассказали в Северном аэромобильном
Все они здоровы.