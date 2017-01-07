Под Уфой в двух ДТП погибли пять человек

«В Уфимском районе на 9-м километре автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительно, причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с “Ладой”. В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Благовещенском районе на 62-м километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer.

«В результате удара погибли два человека. На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения», — сообщает ведомство.

Согласно сообщению, аварии произошли с интервалом в 15 минут.