Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
10 обидных заблуждений о психологах
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Брагин: Бронза ЧМ не является потолком для российских хоккеистов
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
7 января, источник: РИА Новости

Под Уфой в двух ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в двух ДТП под Уфой в Башкирии, еще четверо пострадали, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

Источник: РИА Новости

«В Уфимском районе на 9-м километре автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительно, причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с “Ладой”. В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Благовещенском районе на 62-м километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer.

«В результате удара погибли два человека. На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения», — сообщает ведомство.

Согласно сообщению, аварии произошли с интервалом в 15 минут.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Уфой в двух ДТП погибли пять человек
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений
СМИ назвали десять самых нестабильных регионов в 2017 году
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича
Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта
Спорт
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом» Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь