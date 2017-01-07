Под Уфой в двух ДТП погибли пять человек
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в двух ДТП под Уфой в Башкирии, еще четверо пострадали, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в двух ДТП под Уфой в Башкирии, еще четверо пострадали, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.
«В Уфимском районе на 9-м километре автодороги
Отмечается также, что в Благовещенском районе на 62-м километре автодороги
«В результате удара погибли два человека. На месте обоих происшествий работают
Согласно сообщению, аварии произошли с интервалом в 15 минут.