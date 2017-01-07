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20:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Крупный пожар произошел на нефтегазовом месторождении в ЗКО

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь с 6 на 7 января, передает «Уральская неделя».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает издание, пожар произошел на территории Чинаревского месторождения газа и нефти.

По предварительной информации, полностью сгорел офис компании «КазСтройСервис». Информации о жертвах и пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

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