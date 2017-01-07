На востоке Москвы обнаружили тело 12-летнего мальчика

«Тело 12-летнего подростка было обнаружено сегодня на Перовской улице», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, мальчик, по предварительным данным, по неосторожности упал с крыши одного из жилых домов.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетнего, не уточнив других подробностей. «Подтверждаем факт обнаружения тела несовершеннолетнего на улице Перовская сегодня около 17.00», — сказал дежурный офицер.