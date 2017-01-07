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20:20 (мск), источник: РИА Новости

На востоке Москвы обнаружили тело 12-летнего мальчика

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика было найдено на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Тело 12-летнего подростка было обнаружено сегодня на Перовской улице», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, мальчик, по предварительным данным, по неосторожности упал с крыши одного из жилых домов.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетнего, не уточнив других подробностей. «Подтверждаем факт обнаружения тела несовершеннолетнего на улице Перовская сегодня около 17.00», — сказал дежурный офицер.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, по факту обнаружения тела мальчика 2004 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты, проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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