На востоке Москвы обнаружили тело 12-летнего мальчика
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика было найдено на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика было найдено на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Тело 12-летнего подростка было обнаружено сегодня на Перовской улице», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник, мальчик, по предварительным данным, по неосторожности упал с крыши одного из жилых домов.
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Как сообщили РИА Новости в