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20:26 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе со штурмом задержали преступную группировку

Полиция в Одессе со штурмом задержала преступную группу, которые вымогали у жителей материальные ценности.

Источник: Telegraf.com.ua

Полиция в Одессе задержала преступную группу, штурмом взяв квартиру, где скрывались злоумышленники после убийства одессита. Об этом сообщает отдел коммуникации в Одесской области.

Так, утром 6 января в Одессе трое неизвестных, под видом работников коммунальных служб проникли в квартиру одесситов. Связав хозяев, злоумышленники, применяя физическое насилие, потребовали у супругов материальные ценности. От полученных телесных повреждений 68-летний хозяин квартиры умер на месте. Преступление раскрыли в течение нескольких часов. Собирая информацию, полицейские вышли на след нападавших и установили место, где они скрывались. Было установлено, что в преступную группу с признаками организованности входили, как одесситы, так и неоднократно судимые граждане соседнего государства.

«Чтобы не допустить их побега или повторного совершения преступлений, руководством полиции было принято решение штурмовать квартиру, в которой они находились. В результате силового штурма, проведенного бойцами спецподразделения ГУНП в Одесской области, злоумышленники задержаны», — говорится в сообщении.

«Полиция Одесской области продолжает нести службу в усиленном режиме, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и мирно встретили праздники», — прокомментировал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

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