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20:56 (мск), источник: Обозреватель

Трагедия с собаками под Киевом: кинолог назвал виновника

Кинолог прокомментировал ситуацию.

В том, что овчарки на Киевщине загрызли участника АТО, виновен их хозяин, который держал собак на электронном ошейнике.

Об этом Комсомольской правде в Украине рассказал профессиональный кинолог Сергей Шаргородский.

«Электронный ошейник — ненадежное средство безопасности. Если собака в азарте, разряд током только добавляет ей его. Хозяин псов однозначно пошел по самому легкому пути: купил для собак спецошейники, но не обеспечил дрессировку и общую систему безопасности. В том, что произошло, однозначно только его вина», — прокомментировал Шаргородский.

Он объяснил, что дрессированный пес никогда не уйдет со своего двора, который он обязан охранять.

Кроме того, подчеркнул кинолог, электронный ошейник делает слабой связь между хозяином и собакой.

Отметим, что всех собак, которые набросились на мужчину, застрелили.

Как сообщал «Обозреватель», на участника АТО собаки напали по дороге на электричку.

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