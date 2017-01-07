Устроивший теракт в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана

Как сообщает издание Daily Sabah, полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасан».

Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вылез из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он оставил в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.