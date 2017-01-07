Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
21:09 (мск), источник: РБК

Устроивший теракт в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана

Стамбульская полиция выяснила, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, оказался уроженцем Узбекистана.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает издание Daily Sabah, полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасан».

Полиция восстановила всю картину произошедшего.

Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вылез из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он оставил в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.

Ранее турецкие власти выдвигали несколько версий, откуда мог приехать террорист. По одной версии, он был уроженцем Киргизии, по другой являлся уйгуром.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Задержаны 40 человек по подозрению в причастности к расстрелу в Стамбуле
© Ньюстюб
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Германию
Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Десять человек сгорели заживо в результате ДТП на юге Марокко
Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта
Спорт
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом» Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь