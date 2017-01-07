Из-за аварии на водозаборной станции жители Павлодара остались без воды

В настоящий момент аварию частично устранили, идет поэтапное подключение микрорайонов города к водоснабжению. Как пишет издание, по некоторым данным полное устранение последствий аварии займет около двух дней.

Первые сообщения о проблемах с водой появились в соцсетях в 18−45. Жители почти всего города писали о том, что воды или нет, или ее давление значительно упало. Павлодарцы в соцсетях даже шутя высказали предположение, что усердные жильцы на субботнике повредили все коммуникации.

Сегодня в Павлодаре прошел большой городской субботник по уборке внутриквартальных территорий и вывозу снега из павлодарских дворов, в котором приняли участие и горожане.