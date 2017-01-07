Масштабная авария под Киевом: разбиты пять машин
Как сообщили СМИ, Range Rover остановился в левом ряду, за ним стал Chevrolet Aveo и хотел сделать замечание. Затем, в течение нескольких секунд в него врезались три авто.
Как сообщили СМИ, Range Rover остановился в левом ряду, за ним стал Chevrolet Aveo и хотел сделать замечание. Затем, в течение нескольких секунд в него врезались три авто.
В Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное
Отмечается, что авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя. По данным СМИ, авто серьезно повреждены. По меньшей мере один человек получил травмы.
«Предварительно, Range Rover остановился в левом ряду. За ним стал Chevrolet Aveo. Хотел сделать замечание. В течение нескольких секунд в него врезались три авто: одно неустановленное, которое исчезло, Lexus и Daewoo Nexia», — отмечается в сообщении.