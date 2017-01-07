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22:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Масштабная авария под Киевом: разбиты пять машин

Как сообщили СМИ, Range Rover остановился в левом ряду, за ним стал Chevrolet Aveo и хотел сделать замечание. Затем, в течение нескольких секунд в него врезались три авто.

Источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя. По данным СМИ, авто серьезно повреждены. По меньшей мере один человек получил травмы.

«Предварительно, Range Rover остановился в левом ряду. За ним стал Chevrolet Aveo. Хотел сделать замечание. В течение нескольких секунд в него врезались три авто: одно неустановленное, которое исчезло, Lexus и Daewoo Nexia», — отмечается в сообщении.

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