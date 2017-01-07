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22:47 (мск), источник: РБК

В Северной Каролине из-за снегопада произошло более 250 аварий

В американском штате Северная Каролина из-за сильного снегопада произошло по меньшей мере 260 дорожно дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на губернатора штата Роя Купера.

По словам Купера, аварии были зарегистрированы в период с полуночи до 6 часов утра.

Следователи сообщили телеканалу, что смертельных случаев во время ДТП зарегистрировано не было.

Сильный снегопад обрушился на Северную Каролину в субботу, 7 января. В некоторых районах штата выпало более 20 сантиметров снега. В результате непогоды произошло более 14 тыс. отключений электричества.

В январе прошлого года в результате сильных метелей, которые обрушились на восток США, погибли 37 человек. Смертельные случаи были зафиксированы в 13 штатах. В большинстве случаев гибель наступала из-за отравления угарным газом и дорожных аварий.

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