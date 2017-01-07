В Северной Каролине из-за снегопада произошло более 250 аварий
В американском штате Северная Каролина
В американском штате Северная Каролина
По словам Купера, аварии были зарегистрированы в период с полуночи до 6 часов утра.
Следователи сообщили телеканалу, что смертельных случаев во время ДТП зарегистрировано не было.
Сильный снегопад обрушился на Северную Каролину в субботу, 7 января. В некоторых районах штата выпало более 20 сантиметров снега. В результате непогоды произошло более 14 тыс. отключений электричества.
В январе прошлого года в результате сильных метелей, которые обрушились на восток США, погибли 37 человек. Смертельные случаи были зафиксированы в 13 штатах. В большинстве случаев гибель наступала