В Северной Каролине из-за снегопада произошло более 250 аварий

По словам Купера, аварии были зарегистрированы в период с полуночи до 6 часов утра.

Следователи сообщили телеканалу, что смертельных случаев во время ДТП зарегистрировано не было.

Сильный снегопад обрушился на Северную Каролину в субботу, 7 января. В некоторых районах штата выпало более 20 сантиметров снега. В результате непогоды произошло более 14 тыс. отключений электричества.