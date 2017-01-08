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11:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Балкон с двумя людьми обвалился на доме в центре Волгограда — очевидцы

Балкон обвалился на многоквартирном доме в Центральном районе Волгограда в субботу, 7 января, сообщают очевидцы.

Источник: Аргументы и факты

ЧП, по данным его свидетелей, произошло на улице Мира, 13. По предварительным данным, конструкция обрушилась на третьем этаже. На балконе при этом, как сообщается, находились люди — предположительно двое мужчин, которые не получили серьезных травм. Эта информация в настоящее время проверяется, подробности ЧП уточняются.

Напомним, дом на Мира, 13 известен многим волгоградцам в связи с другим ЧП. 14 февраля 2012 года произошел взрыв газа в кафе «Белладжио», расположенном на первом этаже, множество людей получили ожоги.

Напомним также, что это не первый подобный подобный случай в Волгоградской области за последнее время. Так, в 2016 году балкон с двумя мужчинами обрушился в Советском районе.

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