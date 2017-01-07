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7 января, источник: Ipress.ua

В Одессе 35 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Из-за крупной аварии на теплосети в Приморском районе Одессы 35 домов остаются без тепла.

Источник: Ipress.ua

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил Президенту Петру Порошенко, сообщает пресс-служба Президента. По словам Чечеткина, в других областях Украины ситуация стабильная и под постоянным контролем ДСНС. На дороги местного значения по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно. В разговоре с главой государства Николай Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18:00 7 января.

Напомним, что из-за сложных погодных условий в Украине без света остались жители 71 населенного пункта, почти половина из них — в Одесской области. В Днепропетровской области также перекрыто движение транспорта из-за снегопадов. Также в международном аэропорту «Борисполь» предупреждают пассажиров о возможных задержках на внутренних авиарейсах из-за сложных погодных условий.

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