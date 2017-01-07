Зубко: Идет ликвидация аварии теплосети в Одессе
Геннадий Зубко сообщил, что в настоящее время идет ликвидация аварии теплосети в Одессе.
Геннадий Зубко сообщил, что в настоящее время идет ликвидация аварии теплосети в Одессе.
Ремонтные работы по ликвидации аварии теплосети в Приморском районе г. Одесса продолжаются. Об этом
«Ремонтные работы по ликвидации аварии теплосети в Приморском районе г. Одесса продолжаются. Без активной подачи теплоносителя остаются 35 домов. Работают три ремонтные бригады теплокоммунэнерго.