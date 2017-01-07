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7 января, источник: Telegraf.com.ua

Зубко: Идет ликвидация аварии теплосети в Одессе

Геннадий Зубко сообщил, что в настоящее время идет ликвидация аварии теплосети в Одессе.

Источник: Telegraf.com.ua

Ремонтные работы по ликвидации аварии теплосети в Приморском районе г. Одесса продолжаются. Об этом вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ написал на своей странице в Фейсбук.

«Ремонтные работы по ликвидации аварии теплосети в Приморском районе г. Одесса продолжаются. Без активной подачи теплоносителя остаются 35 домов. Работают три ремонтные бригады теплокоммунэнерго. Из-за сильного ухудшения погодных условий произошел порыв не только на магистральной теплосети 273, а и на 530 магистрали. Ремонтными работами непосредственно руководит первый заместитель городского головы Одессы Анатолий Орловский и заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк. Мониторинг хода ликвидации аварии находится на постоянном контроле правительства, а также Президента Украины Петра Порошенко», — написал Геннадий Зубко.

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