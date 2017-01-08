Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
10 обидных заблуждений о психологах
Порошенко призвал граждан не повторять ошибок столетней давности
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Брагин: Бронза ЧМ не является потолком для российских хоккеистов
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
00:38 (мск), источник: РБК

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка в Москве

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти ребенка в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 7 января сообщалось, что рядом с одним из жилых домов на улице Перовской было обнаружено тело 12-летнего ребенка.

В СК пояснили, что повреждения на теле погибшего характерны для падения с высоты.

Следователи продолжают выяснение обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений
СМИ назвали десять самых нестабильных регионов в 2017 году
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича
Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта
Спорт
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом» Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь