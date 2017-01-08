Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка в Москве
Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти ребенка в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти ребенка в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
Ранее 7 января сообщалось, что рядом с одним из жилых домов на улице Перовской было обнаружено тело 12-летнего ребенка.
В СК пояснили, что повреждения на теле погибшего характерны для падения с высоты.
Следователи продолжают выяснение обстоятельств произошедшего. Назначена