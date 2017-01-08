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05:32 (мск), источник: Интерфакс

В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Почти 100 авиарейсов были задержаны или отменены в субботу вечером из-за аномальных морозов, сообщили в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорты московской воздушной зоны работают, не допуская уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами», — говорится в сообщении.

«Наземные аэродромные службы переведены на усиленный режим работы», — сказал источник, отметив, что в районах расположения московских аэропортов продолжает холодать.

«Местами на аэродромах температура воздуха уже опустилась до отметки в минус 30 градусов и продолжает снижаться. Тем не менее, видимость достаточная для взлета и посадки. С этим нет проблем», — сказал источник.

Между тем, в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вечером в субботу задерживались или были отменены более 90 рейсов. Наиболее сложна ситуация в Шереметьево, где 37 рейсов было задержано, а 17 было отменено. В Домодедово 33 рейса задержано, два отменено, во Внуково отменены два рейса, задержек нет.

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