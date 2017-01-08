На семилетнего ребенка напала стая бродячих собак в Атырау
Ребёнок госпитализирован с множественными травмами.
Ребёнок госпитализирован с множественными травмами.
Жители Атырау 6 января получили по рассылке информацию о том, что мальчик, получивший различные травмы, поступил в областную детскую больницу и умер, не приходя в сознание. В сообщении были указаны данные ребёнка и его родителей, их адрес.
«На ребёнка напала стая бродячих собак. Свидетель имеется. Мальчик помещён в областную детскую больницу. По словам врачей, состояние его стабильное», — прокомментировала руководитель
По данному факту ведется досудебное расследование.