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01:02 (мск), источник: Nur.kz

На семилетнего ребенка напала стая бродячих собак в Атырау

Ребёнок госпитализирован с множественными травмами.

Источник: Nur.kz

Пресс-служба ДВД Атырауской области прокомментировала распространяемую по WhatsApp информацию о гибели 7-летнего мальчика из Еркинкалы, пишет «Ак Жайык».

Жители Атырау 6 января получили по рассылке информацию о том, что мальчик, получивший различные травмы, поступил в областную детскую больницу и умер, не приходя в сознание. В сообщении были указаны данные ребёнка и его родителей, их адрес.

«На ребёнка напала стая бродячих собак. Свидетель имеется. Мальчик помещён в областную детскую больницу. По словам врачей, состояние его стабильное», — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Гульназира Мухтарова.

По данному факту ведется досудебное расследование.

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