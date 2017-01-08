«Укрзализныця» сообщила о задержке поездов в связи с непогодой

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В связи с резким ухудшением метеоусловий практически на всех железных дорогах Украины в настоящее время шесть пассажирских поездов курсируют с опозданием, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Facebook.

«В частности, скоростной поезд № 706 Перемышль-Киев идет с опозданием на 1 час 44 минуты. Скоростной поезд № 748 Львов-Дарница идет с задержкой на 1 час. Поезд № 92 Одесса-Константиновка отправился из Одессы с задержкой на 29 минут. Поезд № 270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту», — сказано в сообщении.