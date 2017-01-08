Мятежники в Кот-д’Ивуаре освободили министра обороны

Об этом в субботу, 7 января, сообщает Reuters. Вместе с ним были отпущены еще около десяти человек.

По информации агентства, глава оборонного ведомства направился в аэропорт города Буаке.

Ранее в субботу президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что власти страны и военнослужащие смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Переговоры проходили в одном из административных зданий в Буаке — во втором по величине городе страны.