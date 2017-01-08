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03:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Мятежники в Кот-д’Ивуаре освободили министра обороны

В Кот-д’Ивуаре бунтующие военнослужащие разрешили министру обороны республики Алану-Ричарду Донвахи покинуть здание, в котором он оказался заблокирован из-за обстрела.

Об этом в субботу, 7 января, сообщает Reuters. Вместе с ним были отпущены еще около десяти человек.

По информации агентства, глава оборонного ведомства направился в аэропорт города Буаке.

Ранее в субботу президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что власти страны и военнослужащие смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Переговоры проходили в одном из административных зданий в Буаке — во втором по величине городе страны.

Спустя полтора часа бунтующие открыли огонь по дому, где находились глава Минобороны, мэр Буаке, правительственная делегация, а также журналисты и представители мятежников.

Демобилизованные солдаты устроили бунты в трех городах Кот-д’Ивуара 6 января — спустя неделю после парламентских выборов в стране. Беспорядки начались рано утром в Буаке, позднее к мятежу присоединились военнослужащие в городах Далоа и Корхого.

По сведениям военных источников, бывшие военнослужащие, прежде чем занять посты на въездах в город, разграбили полицейские участки и забрали оружие. Как сообщается, в Далоа произошла перестрелка в военном лагере.

Мятежники требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

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