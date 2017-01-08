Мужчина ранил двух священников в папской базилике в Риме
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Мучжина напал на двух священнослужителей в церкви
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Мучжина напал на двух священнослужителей в церкви
Злоумышленник ранил священников осколком бутылки.
Один из пострадавших госпитализирован с серьезными порезами лица, другой получил легкие ранения.
Полиция задержала нападавшего через несколько минут после происшествия, им оказался 42-летний уроженец провинции Фрозиноне в центральной Италии.
Его мотивы пока неизвестны.