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03:19 (мск), источник: Интерфакс

Мужчина ранил двух священников в папской базилике в Риме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Мучжина напал на двух священнослужителей в церкви Санта-Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима, сообщает в субботу Rai News.

Злоумышленник ранил священников осколком бутылки.

Один из пострадавших госпитализирован с серьезными порезами лица, другой получил легкие ранения.

Полиция задержала нападавшего через несколько минут после происшествия, им оказался 42-летний уроженец провинции Фрозиноне в центральной Италии.

Его мотивы пока неизвестны.

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