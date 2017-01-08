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03:58 (мск), источник: РБК

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

Прокуратура города Майами (штат Флорида) предъявила обвинения Эстебану Сантьяго, подозреваемому в стрельбе в аэропорту Форт-Лордердейл, в результате которой погибли пять человек, сообщает Associated Press.

Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Как отмечает агентство, если Сантьяго будет признан виновным, он может быть приговорен к смертной казни.

Стрельба в аэропорту Флориды произошла 6 января. Нападавший открыл огонь в зоне получения багажа. В результате погибли пять человек, еще 37 пострадали. По данным телеканала NBC, задержанный полицейскими стрелок раньше служил в Национальной гвардии в Ираке и был уволен за нарушение дисциплины.

После врачи диагностировали у него посттравамитическое стрессовое расстройство, которой также называют иракским синдромом.

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Во время брифинга 7 января полиция сообщила, что оружие стрелку вернули около месяца назад, после того как он прошел психологическое обследование в ноябре 2016 года. В полиции пояснили, что оружие Сантьяго было возвращено, так как он не совершал преступлений.

Как уточняет телеканал NBC, на обследование Сантьяго направили после того, как он заявил следователям ФБР, что «слышал голоса и что его контролируют американские спецслужбы». В правоохранительных органах также сообщили, что стрелок планировал нападение в аэропорту заранее.

Агент ФБР Мэрлин Рицман заявил, что в телефоне и компьютере стрелка не было обнаружено контактов с террористическими организациями.

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