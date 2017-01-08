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03:30 (мск), источник: Газета.Ру

Более 100 автомобилей cтолкнулись из-за снегопада вблизи Торонто в Канаде

Свыше 100 автомобилей столкнулись в 70 км к востоку от канадского Торонто из-за сильных снегопадов, сообщает СBS.

По данным полиции, закрыта трасса между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп.

В результате инцидента жертв нет, однако многие люди были доставлены в больницы.

Раннее сообщалось, что движение поездов между Бельгией и и Люксембургом остановлено из-за холодов.

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