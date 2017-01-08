В Мексике участник акции протеста врезался на автомобиле в группу полицейских

На обнародованной видеозаписи видно, как один из участников акции протеста на автомобиле врезался в полицейское оцепление, буквально разметав несколько человек, после чего скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на предприятии государственной нефтегазовой компании Pemex, занятом гражданами, протестующими против роста цен на бензин. Известно, что травмы, полученные полицейскими, не угрожают их жизни. Сведений о личности находившегося за рулем человека обнародовано не было.

Газета El Universal сообщила, что сотрудники полиции избили ее корреспондента Лауру Санчес Лей, освещавшую эту акцию протеста. Женщине нанесли несколько ударов по голове. Кроме того, пострадал ее супруг, работающий на некоторых других изданиях, и фотокорреспондент газеты Frontera.

По данным СМИ, акция протеста на территории завода Pemex продолжается.