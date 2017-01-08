Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму
Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Мэнсон был госпитализирован, возможно с заболеванием
«Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный», — цитирует «РИА Новости» заявление врачей.
Чарльзу Мэнсону 82 года, и он отбывает пожизненное заключение за убийство нескольких человек, совершенных по его приказу, когда он возглавлял тоталитарную секту.