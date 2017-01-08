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10:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ночной пожар уничтожил казарму морполка в Приморье

Информации о пострадавших нет.

Владивосток, 8 января, PrimaMedia.

Полностью выгорело пустующее здание казарм Морской пехоты в Славянке Хасанского района Приморья. О пострадавших информации нет, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Instagram-сообщество «Экипажи ДПС».

Первые сообщения о возгорании в двухэтажном здании появились поздно вечером 7 января.

Подписчики сообщества отмечают, что сгоревшие помещения давно пустуют — военная часть в них не размещается, и, вероятно, никто не пострадал.

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