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10:52 (мск), источник: СуперОмск

Аномальные морозы не дали выйти из самолета пассажирам рейса Омск — Москва

Вчера, 7 января, в московском Домодедово пассажиров нескольких рейсов не смогли по прибытии выпустить из самолетов — в аэровокзале из-за аномальных морозов обледенели трапы.

Такая судьбы постигла и пассажиров рейса «Уральских авиалиний», следующего из Омска в Москву и приземлившегося в 8:40 по местному времени. Им пришлось провести на борту еще дополнительные два часа, сообщает «Росбалт».

Отметим, вчера в столице температура опустилась до -27°C. К вечеру из-за морозов в Москве и Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень опасности, который является четвертым в шкале опасных погодных явлений и создает риск стихийных бедствий, сообщает Гидрометцентр России.

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