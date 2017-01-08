Аномальные морозы не дали выйти из самолета пассажирам рейса Омск — Москва
Вчера, 7 января, в московском Домодедово пассажиров нескольких рейсов не смогли по прибытии выпустить из самолетов — в аэровокзале
Вчера, 7 января, в московском Домодедово пассажиров нескольких рейсов не смогли по прибытии выпустить из самолетов — в аэровокзале
Такая судьбы постигла и пассажиров рейса «Уральских авиалиний», следующего из Омска в Москву и приземлившегося в 8:40 по местному времени. Им пришлось провести на борту еще дополнительные два часа, сообщает «Росбалт».
Отметим, вчера в столице температура опустилась до -27°C. К вечеру