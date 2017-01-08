Юный воспитанник «Барыса» погиб в ДТП
Яркий болельщик «Барыса» и воспитанник «Барыс-2008» Платон Даниленко погиб в аварии, сообщает хоккейный клуб.
Яркий болельщик «Барыса» и воспитанник «Барыс-2008» Платон Даниленко погиб в аварии, сообщает хоккейный клуб.
Юный хоккеист посещал каждую игру любимой команды, его называли «барсиком». О гибели Платона клуб сообщил на своем сайте: «Ужасная новость, друзья… Наверняка, многие из вас видели этого маленького “барсика” на арене во время домашних матчей или в
Хоккейный клуб “Барыс” выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика в связи с невосполнимой утратой». В паблике клуба в сети «Вконтакте» Оксана Беляева в комментариях сообщила, что мальчика сбил мотоцикл во время отдыха с родными в Тайланде. А другой комментатор Naur Selskiy предложил почтить память юного хоккеиста: «Предлагаю руководству клуба установить джерси с фамилией и именем Даниленко Платон под своды арены “Барыса”. Наш же, воспитанник ДЮСШ “Барыса”, да еще и болельщик клуба».