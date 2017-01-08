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07:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нападение собак под Киевом: над владельцем едва не совершили самосуд

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Разъяренные жители села Кучаков в Киевской области пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, которые загрызли насмерть участника АТО Владимира Томилина, сообщает в Facebook пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее сообщалось, что на территории садового кооператива на мужчину и женщину, которые шли на электричку, набросились 4 восточно-европейские овчарки. 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством.

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Как отмечается, владелец собак ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных.

«На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других. Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, собак застрелили местные охотники в присутствии полиции. Владельца допросили, но не задерживали. Меру пресечения не применяли. Открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, но с отметкой о возможности несчастного случая. Сейчас правоохранители расследуют, в каких условиях содержались собаки, почему они выбежали на улицу и загрызли человека.

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