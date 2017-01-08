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11:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области свидание в кочегарке закончилось смертью женщины

В Омской области был задержан и водворен в СИЗО 45-летний житель села Карповка Таврического района, подозреваемый в убийстве односельчанки.

По версии следствия, убийство 47-летней женщины было совершено 27 декабря, когда работник кочегарки позвонил знакомой и пригласил ее в гости. Однако впоследствии мужчина стал выгонять принявшую приглашение односельчанку и в ходе ссоры задушил ее.

Преступление он решил скрыть и сжег в печи смартфон убитой, а ее тело отнес в заброшенный дом поблизости. Впоследствии тело обнаружил только 2 января хозяин дома, который приехал туда за вещами, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, который ранее уже был судим за убийство и разбой, и продолжать расследование.

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