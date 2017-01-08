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10:50 (мск), источник: Om1.ru

На Рождество в Омске произошел пожар, в котором погиб пенсионер

Происшествие случилось рано утром 7 января.

По данным регионального МЧС, в 06:41 утра очевидцы сообщили в пожарную охрану о возгорании частного дома в Центральном округе. На место прибыли 24 спасателя, 5 единиц техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Спустя два часа, в 08:57, они смогли ликвидировать пожар.

При этом было обнаружено тело 60-летнего владельца дома, погибшего в огне, сообщили в областном УМВД. По факту происшествия проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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