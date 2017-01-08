Мужчина умер на входе в супермаркет в центре Иркутска

51-летний мужчина умер на входе в супермаркет «Слата», расположенный на сквере Кирова в Иркутске, вчера, 7 января. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«Вчера, 7 января, двое собутыльников привели ко входу супермаркета “Слата” своего товарища. Ему стало плохо, и они попросили охрану вызвать скорую. Мужчина скончался», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции провели исследование того, что употреблял мужчина — опасных веществ не обнаружено.