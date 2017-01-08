Во Владивостоке найден труп рыбака
Страшную находку спасатели сделали в Рождество.
Страшную находку спасатели сделали в Рождество.
Во Владивостоке найдено тело 70-летнего рыбака, пропавшего 29 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«4 января 2017 года в
5 января 2017 года для оказания помощи в поиске на акватории Амурского залива от ж/д станции «Чайка» до Коврижки были направлены спасатели Владивостокского
С 10.00 до 18.30 (хбр.) была обследована береговая черта протяженностью 4 км в районе станции Чайка и акватория Амурского залива от станции Чайка до острова Скребцова на площади 5 кв. км. Опрошены рыбаки в районе поиска.
6 января группа спасателей Владивостокского
7 января группа спасателей Владивостокского
В 17.20 (хбр) в 700 метрах от берега на отмели было обнаружено тело пропавшего.
Нарастающим итогом осмотрено 27 кв. км. акватории Амурского залива и 22 км береговой полосы.
Силы и средства: 9 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 5 человек, 2 единицы техники, говорится в сообщении ведомства.