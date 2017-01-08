Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Киев ответил на призыв миллиардера к компромиссу по Донбассу
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Брагин: Бронза ЧМ не является потолком для российских хоккеистов
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
08:30 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке найден труп рыбака

Страшную находку спасатели сделали в Рождество.

Во Владивостоке найдено тело 70-летнего рыбака, пропавшего 29 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

«4 января 2017 года в Оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что 29 декабря 2016 года ушел на рыбалку в районе острова Скребцова (Амурский залив, Советский район г. Владивостока) и до настоящего времени не вернулся мужчина 1946 года рождения Районной полицией отдела № 3 проведены розыскные мероприятия на берегу в районе ж/д станции.

5 января 2017 года для оказания помощи в поиске на акватории Амурского залива от ж/д станции «Чайка» до Коврижки были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

С 10.00 до 18.30 (хбр.) была обследована береговая черта протяженностью 4 км в районе станции Чайка и акватория Амурского залива от станции Чайка до острова Скребцова на площади 5 кв. км. Опрошены рыбаки в районе поиска.

6 января группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (4 человека и 2 единицы техники продолжила поиск пропавшего. Осмотрено 18 км береговой полосы от низководного моста в сторону города и 4 кв. км акватории Амурского залива.

7 января группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (4 человека и 2 единицы техники) продолжила поиск мужчины. Осмотрено 18 кв. км. акватории Амурского залива от низководного моста в сторону посёлка Тавричанка.

В 17.20 (хбр) в 700 метрах от берега на отмели было обнаружено тело пропавшего.

Нарастающим итогом осмотрено 27 кв. км. акватории Амурского залива и 22 км береговой полосы.

Силы и средства: 9 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 5 человек, 2 единицы техники, говорится в сообщении ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
В Польшу прибыли 250 солдат танковой бригады США
СМИ назвали десять самых нестабильных регионов в 2017 году
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Мозякин и Коварж принесли «Магнитке» победу на «Ак Барсом» Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь