В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет
Горели проводка, холодильник и потолок.
Горели проводка, холодильник и потолок.
Площадь пожара в продуктовом
Напомним, этим пожаром началось рождественское утро жильцов дома по улице Калининской, 8, на первом этаже которого и находится данный торговый центр.
Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт городской пожарной охраны в 08:15. Пламя было полностью потушено в 09:07. В ликвидации пожара были задействованы две бригады.
Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются.