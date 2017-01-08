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08:39 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет

Горели проводка, холодильник и потолок.

Площадь пожара в продуктовом мини-маркете в торговом центре «Елочка» в городе Арсеньев Приморского края составила 150 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что горят проводка, холодильник и подвесные потолки. Пламя перемещалось быстро и сопровождалось сильным задымлением.

Напомним, этим пожаром началось рождественское утро жильцов дома по улице Калининской, 8, на первом этаже которого и находится данный торговый центр.

Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт городской пожарной охраны в 08:15. Пламя было полностью потушено в 09:07. В ликвидации пожара были задействованы две бригады.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

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