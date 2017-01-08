Глыба льда разбила автомобиль в Уральске

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Глыба льда упала на припаркованное возле дома авто, сообщает портал «Мой город».

По словам водителя разбитой Audi, он вместе с дочкой приехал из магазина, затем они поднялись домой, а когда через несколько минут мужчина спустился за продуктами в машину, услышал сильный грохот.

«Дочь осталась дома, а я пошел выгружать продукты и услышал шум. Вышел и увидел, что лед с крыши упал прямо на машину. В 2004 году у меня уже была такая ситуация. Тогда у меня была “Волга”, и на нее также упали сосульки с крыши, но я не смог добиться компенсации, хотя ущерб оценили в 80 тысяч тенге», — отметил владелец машины.

Глыба льда упала на крышу и багажник. От удара разбилось заднее стекло и пассажирское. Водитель вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать повреждения.