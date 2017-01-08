За сутки в пяти магазинах Приморья найдена отравляющая жидкость

Выявлены следующие магазины:

В отделе магазина продовольственных товаров «Колосок» (ООО «Колосок -1» по адресу: г. Артем, ул. Орловская, д. 21) в отделе реализации алкогольной установлен факт реализации этилового спирта в стеклянной упаковке 95% (для наружного применения); лосьона с экстрактом боярышника 75%; универсального средства «Чистый — С» 96%.

В отделе магазина промышленных товаров в магазине «Даурия» ИП Поповой Т. Л. по адресу: г. Артем, ул. Ватутина, 3, установлен факт реализации лосьона косметического «Хлебный люкс» в стеклянных флаконах; универсального средства «Чистый — С» 96%.

В магазине п. Тавричанка Надеждинского района (ИП Кучеренко А. Н.) установлен факт наличия для реализации спирта этилового 95%.

В магазине «Прогресс» ИП Караева Ф. А. оглы, по адресу Приморский край, г. Спасск — Дальний, ул. Юбилейная, 18а в торговом зале под прилавком обнаружен лосьон «Боярышник» 75%.

В Магазин «Кедр» Анучинского района (с. Чернышевка, ул. Партизанская, д.32) ИП Журавель С. В. выявлен лосьон «Целебная Сила Природы».

Во всех случаях продукция изъята из оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.