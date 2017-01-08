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10:50 (мск), источник: VN.RU

Похитителя пенсий задержали полицейские в НСО

Подозреваемого в ограблении женщины-почтальона, который выхватил у нее сумку с более чем 400 тысячами рублей и скрылся, задержали полицейские в Новосибирской области. Деньги предназначались для выплаты пенсий местным старикам.

Шокирующий инцидент произошел в селе Льниха Тогучинского района. Сообщение о преступлении поступило в полицию 6 января около 13.00.

— Неизвестный мужчина распылил газ в лицо работнице почтового отделения, а затем ударил ее по голове и похитил сумку, в которой находилось более четырехсот тысяч рублей, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по Новосибирской области. — О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

Подозреваемого в преступлении вскоре задержали. 34-летний мужчина уже имеет судимости за незаконное хранение оружия и причинение вреда здоровью. Похищенные деньги полицейские обнаружили у него дома. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Напомним, в ноябре 2016 года полиция задержала другого подозреваемого в совершении аналогичного преступления. 18 ноября в Сузуне неизвестный напал на женщину-почтальона с газовым баллончиком, похитил 250 тысяч рублей и скрылся. Большую часть денег похититель уже успел потратить на свои нужды. Сейчас мужчина и его сообщник находятся под стражей.

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