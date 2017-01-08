Похитителя пенсий задержали полицейские в НСО

Шокирующий инцидент произошел в селе Льниха Тогучинского района. Сообщение о преступлении поступило в полицию 6 января около 13.00.

— Неизвестный мужчина распылил газ в лицо работнице почтового отделения, а затем ударил ее по голове и похитил сумку, в которой находилось более четырехсот тысяч рублей, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по Новосибирской области. — О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

Подозреваемого в преступлении вскоре задержали. 34-летний мужчина уже имеет судимости за незаконное хранение оружия и причинение вреда здоровью. Похищенные деньги полицейские обнаружили у него дома. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».