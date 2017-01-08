В Омске за сутки снегопада произошло 55 ДТП

Травмирован был только один человек, сообщает пресс-служба омской полиции.

Всего же за сутки за нарушение ПДД составлено 390 протоколов, семь из которых за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Отметим, в среднем при снегопадах в Омске число ДТП может превышать сотню. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра, 8 и 9 января, снегопады и слабая метель в городе временами будут продолжаться. В целом к началу рабочей недели ожидается похолодание.