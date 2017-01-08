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10:49 (мск), источник: СуперОмск

В Омске за сутки снегопада произошло 55 ДТП

За минувшие сутки, ознаменовавшиеся для Омска продолжительным снегопадом, на дорогах города произошло 55 автоаварий, которые были зарегистрированы дежурной частью ГИБДД.

Травмирован был только один человек, сообщает пресс-служба омской полиции.

Всего же за сутки за нарушение ПДД составлено 390 протоколов, семь из которых за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Отметим, в среднем при снегопадах в Омске число ДТП может превышать сотню. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра, 8 и 9 января, снегопады и слабая метель в городе временами будут продолжаться. В целом к началу рабочей недели ожидается похолодание.

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