Житель Прикамья отправится в колонию за пьяную езду
Молодой человек дважды за год сел за руль нетрезвым.
Молодой человек дважды за год сел за руль нетрезвым.
Житель Чернушки проведет 8 месяцев в
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«По внешним признакам госавтоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в полиции. — Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило этот факт».
Суд учел предыдущее наказание и вынес решение — любитель пьяной езды отправится в колонию на 8 месяцев. За руль молодому человеку нельзя садиться ещё три года.