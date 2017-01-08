Житель Прикамья отправится в колонию за пьяную езду

Житель Чернушки проведет 8 месяцев в колонии-поселении за пьяную езду. За один год 24-летний парень два раза попался нетрезвым сотрудникам ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в июне 2016 года парня задержали пьяным за рулём и приговорили к обязательным работам, лишив права управлять автомобилем на 2,5 года. Однако это не остановило жителя Чернушки и он вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21099. Причём, управлял машиной он снова в нетрезвом виде.

«По внешним признакам госавтоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в полиции. — Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило этот факт».

Суд учел предыдущее наказание и вынес решение — любитель пьяной езды отправится в колонию на 8 месяцев. За руль молодому человеку нельзя садиться ещё три года.