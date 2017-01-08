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20:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Под Самарой столкнулись «Дэу» и автобус, три человека погибли

Полицейские опубликовали подробности трагедии.

7 января на 76 километре трассы Самара — Большая Черниговка произошло ДТП. Там столкнулись «Дэу» и автобус «ПАЗ». Не обошлось без пострадавших, сообщает ГУ МВД Самарской области.

По данным полицейских, 38-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны областной столицы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате столкновения водитель и двое совершеннолетних пассажиров «Дэу» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир — женщина с травмами различной степени тяжести — доставлена в медучреждение.

По предварительным данным полицейских, водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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