Под Самарой столкнулись «Дэу» и автобус, три человека погибли

7 января на 76 километре трассы Самара — Большая Черниговка произошло ДТП. Там столкнулись «Дэу» и автобус «ПАЗ». Не обошлось без пострадавших, сообщает ГУ МВД Самарской области.

По данным полицейских, 38-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны областной столицы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате столкновения водитель и двое совершеннолетних пассажиров «Дэу» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир — женщина с травмами различной степени тяжести — доставлена в медучреждение.